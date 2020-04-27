حواط: استرداد قطاع الخلوي خطوة كبيرة في إطار إعادة وضع القطاع في الطريق الصحيح

أكد وزير الإتصالات ​طلال حواط​، في حديث تلفزيوني، أن خبر استرداد قطاع ​الخلوي​ ل​وزارة الاتصالات​ صحيح، لافتاً إلى أن أول خطوة هي إبلاغ ​مجلس الوزراء​ والعمل بعدها مع الشركتين لاسترداد إدارة القطاع وبعدها وضع دفتر شروط جديد.

ووصف القرار بالخطوة الكبيرة في إطار إعادة وضع القطاع في الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن القرار لم يكن وليد ​الساعة​، مشيراً إلى أن "أخذنا الوقت كي نقوم بالعمل القانوني الصحيح الذي نحفظ من خلاله حق الوطن والمواطن وحق الموظفين بالشركتين".

وأوضح أن القرار يجمع بين مصلحة ​الدولة​ والقطاع والشركتين، مشيراً إلى أننا "سنعمل على دفتر شروط جديد شفاف بالتعاون مع إدارة المناقصات".