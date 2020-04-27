حمية ينفي للنشرة الشائعات عن إطلاق نار من مركز القومي في طرابلس

نفى عميد الإعلام في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" ​معن حمية​، في تصريح لـ"النشرة"، الشائعات التي يتم تناولها على مواقع التواصل الإجتماعي عن حصول إطلاق نار من مركز الحزب القومي في ​طرابلس​، واصفاً هذه الشائعات بـ"المشبوهة". وذكر حمية بأن مثل هذه الشائعات أطلقت سابقاً وهناك دعاوى من الحزب بحق مطلقيها​​​​​​​.

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