الصليب الأحمر: 6 فرق من الصليب الأحمر تستجيب الان في طرابلس وتعمل على نقل الجرحى

أعلن ​الصليب الأحمر​ أن " 6 فرق من الصليب الأحمر تستجيب الان في ​طرابلس​ وتعمل على نقل الجرحى".

وفي وقت سابق، أقدم عدد من المشاغبين على إحراق آلية تابعة للجيش اللبناني في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في طرابلس، وسط حال من الهرج و​المرج​ في شوارع المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ أيام، موجة من التحركات الإحتجاجية، بسبب إرتفاع سعر ​الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع مختلف أنواع السلع في الأسواق.

وكان ​مصرف لبنان​ المركزي قد أعلن، في بيان، أنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.