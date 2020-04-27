أعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف أنه "بسبب الإعتداءات وأعمال الشغب الخطيرة التي تتعرّض لها فروع المصارف في عاصمة الشمال، تعلن جمعية مصارف لبنان أنه تقرّر إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس ابتداء من يوم غد الثلاثاء في 28 نيسان 2020 الى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها حفاظاً على أرواح الموظفين والزبائن".
وفي وقت سابق، أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجهات عدد من المصارف في طرابلس ولا سيما في ساحة النور. وقد اندلع حريق في أحد المصارف.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: إقفال جميع مقرات وفروع المصارف بطرابلس لحين استتباب الأوضاع الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.