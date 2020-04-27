جمعية المصارف: إقفال جميع مقرات وفروع المصارف بطرابلس لحين استتباب الأوضاع الأمنية

أعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في ​جمعية المصارف​ أنه "بسبب الإعتداءات وأعمال الشغب الخطيرة التي تتعرّض لها فروع المصارف في عاصمة ​الشمال​، تعلن ​جمعية مصارف لبنان​ أنه تقرّر إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في ​مدينة طرابلس​ ابتداء من يوم غد الثلاثاء في 28 نيسان 2020 الى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها حفاظاً على أرواح الموظفين والزبائن".

وفي وقت سابق، أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجهات عدد من المصارف في طرابلس ولا سيما في ساحة النور. وقد اندلع حريق في أحد المصارف.