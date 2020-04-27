قطع طريق المصنع عند مفرق الصويري بالسواتر الترابية

أفادت معلومات صحافية عن قطع طريق المصنع راشيا عند مفترق بلدة الصويري بالسواتر الترابية منذ حوالي النصف ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ أيام، موجة من التحركات الإحتجاجية، بسبب إرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع مختلف أنواع السلع في الأسواق.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن، في بيان، أنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.
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