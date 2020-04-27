مشاغبون يحرقون الية تابعة للجيش في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس

أقدم عدد من المشاغبين على إحراق آلية تابعة للجيش اللبناني في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​طرابلس​.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ أيام، موجة من التحركات الإحتجاجية، بسبب إرتفاع سعر ​الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع مختلف أنواع السلع في الأسواق.

وكان ​مصرف لبنان​ المركزي قد أعلن، في بيان، أنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.