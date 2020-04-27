قطع السير عند ساحة العبدة بالاتجاهين

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع السير عند محلة ساحة ​العبدة​ بالانجاهين.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ أيام، موجة من التحركات الإحتجاجية، بسبب إرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع مختلف أنواع السلع في الأسواق.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن، في بيان، أنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.