الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الثلاثاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات ، أما الأربعاء غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل والمناطق الجبلية مع تشكّل ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فترة بعد الظهر.

أما الخميس، فغائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات، والجمعة غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.