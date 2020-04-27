محتجون يتجمعون امام مصرف لبنان احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

أفادت معلومات صحافية بأن "عددا من الشبان ​المحتجين​ يتجمعون امام ​مصرف لبنان​ في الحمراء، وسط اجراءات امنية مشددة، ويرددون هتافات تندد بال​سياسة​ المالية والنقدية لحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ وبالارتفاع الجنوني لسعر صرف ​الدولار​". تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ أيام، موجة من التحركات الإحتجاجية، بسبب إرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أسعار مختلف أنواع السلع في الأسواق.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن، في بيان، أنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

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