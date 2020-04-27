عبدالله: همنا الأساسي حماية اموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح له، إلى أننا "حاولنا بناء ارضية معارضة بنّاءة مسؤولة لكن فوجئنا في المرحلة الأخيرة بالإستهداف المباشر من رأس الدولة"، لافتاً إلى أننا "لم نقل أنه لا يجب محاسبة مصرف لبنان وهمنا الأساسي اليوم حماية اموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وأوضح النائب عبدالله أننا "لسنا في موقع الدفاع او الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فهو موظف كما اننا لم نبدأ المواجهة وكل ما فعلنها هو محاولة تصويب عمل الحكومة".
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