عبدالله: همنا الأساسي حماية اموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح له، إلى أننا "حاولنا بناء ارضية معارضة بنّاءة مسؤولة لكن فوجئنا في المرحلة الأخيرة بالإستهداف المباشر من رأس الدولة"، لافتاً إلى أننا "لم نقل أنه لا يجب محاسبة ​مصرف لبنان​ وهمنا الأساسي اليوم حماية اموال المودعين وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​".

وأوضح النائب عبدالله أننا "لسنا في موقع الدفاع او الهجوم على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، فهو موظف كما اننا لم نبدأ المواجهة وكل ما فعلنها هو محاولة تصويب عمل الحكومة".