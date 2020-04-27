طبيب قضاء مرجعيون: نتائج فحوصات PCR ال 309 في قرى القضاء كلها جاءت سلب

‎اعلن طبيب قضاء ​مرجعيون​ الدكتور انيس ونا ان" نتائج فحوصات الpcr العشوائية ال309 التي اجرتها ​وزارة الصحة​ في عدة بلدات من قضاء مرجعيون يوم الخميس الفائت جاءت كلها سلبية ، ولم تسجل اي حالة ايجابية" .

‎وشدد ونا على" ضرورة متابعة المواطنين الالتزام بالتعبئة العامة و​الحجر المنزلي​ وبالارشادات الصحية التي تصدر عن الوزارة لاسيما سبل ​الوقاية​ في الاماكن العامة" .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 710.

وبحسب التقرير، لم تظهر أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار الى أن عدد الفحوصات التي اجريت 1540.