طبيب قضاء مرجعيون: نتائج فحوصات PCR ال 309 في قرى القضاء كلها جاءت سلب

اعلن طبيب قضاء مرجعيون الدكتور انيس ونا ان" نتائج فحوصات الpcr العشوائية ال309 التي اجرتها وزارة الصحة في عدة بلدات من قضاء مرجعيون يوم الخميس الفائت جاءت كلها سلبية ، ولم تسجل اي حالة ايجابية" .
وشدد ونا على" ضرورة متابعة المواطنين الالتزام بالتعبئة العامة والحجر المنزلي وبالارشادات الصحية التي تصدر عن الوزارة لاسيما سبل الوقاية في الاماكن العامة" .
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 710.
وبحسب التقرير، لم تظهر أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يشار الى أن عدد الفحوصات التي اجريت 1540.
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