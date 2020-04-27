طارق المجذوب: الوضع الصحي يسمح بإستكمال العام الدراسي

شدد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في حديث تلفزيوني، على أن اعطاء الطلاب مستقبل باهر وواعد وإنقاذ العام الدراسي هو هدف الوزارة الأساسي، مشيراً إلى أن المطلوب طمأنة الأهل والطلاب، على أمل أن يعود لبنان منارة علمية بتكاتف كل الجهود.
وأكد المجذوب أننا "لا نريد تصدير الطاقات بل نريدها أن تبقى في البلاد وتقوم بإعادة الإعمار والإنماء"، مشدداً على أن "أي قرار يتخذ سيكون له عدة إبعاد: الصحي والنفسي والتربوي والإقتصادي"، لافتاً إلى أنه "في ضوء المعلومات المتوفرة الوضع الصحي يسمح بإستكمال العام الدراسي".
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