شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من تداول منتجات مغشوشة ويطالب بغلق مصانع بير السلم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول بعض المنتجات المغشوشة التى تفتقد لمعايير السلامة والجودة والمواصفات القياسية المتفق عليها، والتى تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المنتجات يتم تدأولها بأسعار أرخص من الأسعار الرسمية، حيث يتم طرح بعض منتجات الألبان بأسعار زهيدة وغير معقولة، وغيرها من المنتجات التى يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم، والتى أصبحت تشكل خطر داهم على صحة المواطنين.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن القائمين على هذه المصانع يستغلون المواسم والمناسبات لطرح منتجاتهم بالإضافة لغياب الرقابة، مما يستوجب أن تكون هناك حملات مفاجئة على الأسواق لمنع تدأول هذه المنتجات نهائيا من الأوساق، بالإضافة لتدشين حملات توعية حول مخاطر هذه المنتجات على صحة المواطنين، وأن هناك بعض المواصفات التى يجب مراعاتها حال شراء المنتجات الغذائية.

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وشدد عضو البرلمان، على أهمية القضاء على ظاهرة مصانع بير السلم التى أصبحت تشكل خطورة بالغة سواء على المواطنين بشكل مباشر، أو على الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يستوجب خطة قومية للقضاء على هذه الظاهرة.



الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية والرقابية فى محافظات الجمهورية واصلت حملاتها المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، ومصانع بير السلم، ووجهت ضربات استقطابية للمتلاعبين فى غش المطهرات والكحول الإيثيلى والكمامات، الذين يستغلون الإقبال الكبير من المواطنين على شرائها لتحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق.