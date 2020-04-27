شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شكاوي البرلمان" يطالب بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"..ويؤكد: يتعارض مع القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بسبب إساءته للمشاهدين وعدم توافقه مع أخلاق وقيم وتقاليد المجتمع.

وقال "العادلي"، إن برنامج "رامز مجنون رسمي"، يضر المشاهدين ويتعارض مع الذوق العام، وهو برنامج يشجع علي العنف والسخرية من الآخرين، ويرسخ لأفكار هدامة مثل التعذيب، مما يؤثر بالسلب على سلوكيات المواطنين وخاصة الأطفال.

وناشد العادلي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه البرامج التي تضر بالمجتمع.

الجدير بالذكر أن مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل بالتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".

وقالت المستشفى فى بيان لها، إن البرنامج يسيء للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، ولفتت الأمانة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.

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وتابعت: "المجتمع المصرى يمر بظروف صعبة نظرا لتفشى فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم وتماشيا مع التوجيهات الحكومية بوضع صحة المواطن المصرى فى الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للحفاظ على صحة المواطن فقد لاحظت الأمانة برنامج رامز مجنون رسمى المذاع على إحدى القنوات الخاصة ووجدنا أن البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التى يسببها للآخرين".

وأضافت المستشفي: "اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسئ للمرض النفسى ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى إزالة هذه الوصمة، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث أن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتى تعد اعراضا لاضطرابات نفسية مثل التباهى ببمارسة نفوذهم وهى النرجسية" .

وأكدت أنه فى حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى اعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا امر شديد الخطورة كونه يعمل لى تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية "المكتسبات المالية" تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصرى العظيم.