شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: برنامج رامز سخافات واستفزاز لمشاعر المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن برنامج "رامز مجنون رسمى" وضرورة منع البرنامج ووقفه من العرض، واصفًا إياه بأنه لا يقدم أى جديد بل احتوى على مضمون ولا يليق أن يتواجد فى الشهر الكريم، خاصة فى الظروف الراهنة التى يمر بها العالم وليست الدولة المصرية فقط.

وأوضح عبد الستار، أن رسالة الإعلام غائبة عن البرنامج فى ظل الظروف الراهنة كان من الأولى أن ينعكس الحدث الإعلامى عما يدور على أرض الواقع، متابعًا: "يبدو أن الأخ رامز عايش فى كوكب آخر ومنعزل عن الأوضاع الجارية فى العالم كله".

وأشار عبد الستار، إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة الجميع فى حاجة ماسة لرسالة طمأنة وليس عنف واستفزاز لمشاعر المواطنين، مؤكدًا أن وزير الدولة للإعلام يحمل رسالة كبيرة جدًا، ويبذل جهودًا كبيرة على أرض الواقع، وبيده وقف هذا البرنامج، أو على الأقل التصدى لهذه البرامج "السخيفة: التى لا تتناسب مع الوضع الحالى، لافتًا إلى أن مجلس النواب كان بالمرصاد كل ما يفسد الذوق العام، أو يهدف لنشر أفكار هدامة من شأنها التأثير على الشباب والنشء الجديد، مؤكدًا أن دور الإعلام فى الفترة الأخيرة له قيمة وقامة كبيرة، معلنا إدانته لمثل هذه الإعمال التى وصفها بالتافهة، البعيدة عن عادات وتقاليد الشعب المصرى، متسائلاً: "ماذا يضيف رامز جلال بهذا البرنامج للمواطنين؟".

جدير بالذكر أن مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل بالتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".

وقالت المستشفى فى بيان إن البرنامج يسيء للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، ولفتت الأمانة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.

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وتابعت: "المجتمع المصرى يمر بظروف صعبة نظرا لتفشى فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم وتماشيا مع التوجيهات الحكومية بوضع صحة المواطن المصرى فى الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للحفاظ على صحة المواطن فقد لاحظت الأمانة برنامج رامز مجنون رسمى المذاع على إحدى القنوات الخاصة ووجدنا أن البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التى يسببها للآخرين".

وأضافت المستشفي: "اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسئ للمرض النفسى ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى إزالة هذه الوصمة، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث أن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتى تعد اعراضا لاضطرابات نفسية مثل التباهى ببمارسة نفوذهم وهى النرجسية" .

وأكدت أنه فى حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى اعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا امر شديد الخطورة كونه يعمل لى تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية "المكتسبات المالية" تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصرى العظيم.