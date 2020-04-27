شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يكشف علاقة قطر وتركيا بالإرهاب فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن العلاقة الوطيدة التي تربط بين قطر وتركيا بإلإرهابي محمد محمد السيد، والذى تم إلقاء القبض عليه، وهو يمثل الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي، الذى اعتقله الجيش الليبي، وسلمته لمصر وتم إعدامه شنقا مما ارتكبه من جرائم.

وأضاف التقرير، أن الإرهابي محمد محمد السيد الذى ألقى القبض عليه كان يقاتل بجانب قوات الوفاق في ليبيا، والمدعومة من تركيا وقطر، وهو وأحد من أهم وأخطر العناصر الإرهابية، ولفت التقرير أن سقوط هذا الإرهابي، ومن قبله هشام عشماوي، ضربات قوية لتركيا وقطر الداعمان الرئيسين للإرهاب في المنطقة.

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وتابع التقرير، أن الإرهابي محمد محمد السيد عرف باسمي محمد السنبختي وأبوخالد منير، وأبرز المعلومات التي وردت عنه وفقاً للجيش الوطني الليبي، وهو يُعد من أخطر الإرهابيين وهو كان على علاقة وطيدة بالإرهابي هشام عشماوي، وشارك في بعض عمليات تفجير الكنائس في مصر، ولديه شقيقان مسجونان في مصر بتهمة الإرهاب، ورصده الجيش الليبي في سبتمبر 2019 بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس، وتم القبض عليه من قبل الاستخبارات في طرابس وتم ترحيله إلى بنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.