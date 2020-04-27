شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تبث نشرة توعوية بشأن تعليمات الوقاية للمخالط لمصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت تنسيقية شباب الأحزاب نشرة توعوية لمواجهة فيروس كورونا والحد من اتتشار العدوي، وشملت هذه النشرة تعليمات بشأن بإجراءات الوقاية للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا.

وتعمل التنسيقية علي بث حلقات توعوية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتوعية المصريين بآليات التعامل مع الفيروس المستجد " كوفيد 19" وكيفية التصدي له لمنع الإصابة.

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وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف بيان أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.