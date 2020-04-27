شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنعى الراحل محمود رياض.. وتؤكد :تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس وذلك بعد اسبوعين من إصابته بفيروس الكورونا ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة .

ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة الزميل ، معلنا عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لاسرته ،مهييا جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع اطياف الشعب المصرى اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين انه كان على تواصل مباشر ويومى مع الزميل الراحل حتى تم نقله الى مستشفى العزل بالعجوزة وتم سحب تليفونه ولكنه كان يطمئن عليه يوميا و انه كان يتحسن فى الاتصال الاخير بينهما ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الاخيرة.

وأضاف شبانة، أن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الادارى بالنقابة لإعانة الاسرة على الظروف المعيشية وكذلك لمتابعة ابناءه خاصة وان اثنين من اطفاله الأربعة لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل بعد ان انتقل إليهما الفيروس.