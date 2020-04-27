شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الأعلى للإعلام": ليس لدينا رقابة على الأعمال الدرامية والإعلانات قبل عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه لا يوجد رقابة من قبل المجلس على الأعمال الدرامية أو الإعلانات والبرامج قبل عرضها و لكن كل ما يمارسه المجلس يأتى بعد و أثناء العرض .

و تابع مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365" قائلا :" ليس لدينا رقابة قبلية و ما نمارسه من حقنا نقول بعد عرضه، كل الرقابة من قبلنا بعدية و ليس قبل عرض الأعمال و الا سنصادر على حرية القائمين على الأعمال ، لابد أن يعرض الشئ و يكون له رد فعل و نتحرك".

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وأشار الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أنه لا يفضل على وجه الاطلاق أن تكون هناك رقابة قبلية وأنه لابد أن تكون أعين المجلس اولا على نبض الشارع المصرى .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام بمعايير الأعمال الدرامية والإعلانات التى وضعها ومن بينها الالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة، وترتقى بالذوق العام، وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، بدعوى أن هذا هو الواقع والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتى تخرج عن سياسة البناء الدرامى، وتسىء للواقع المصرى والمصريين، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأى شكل من الأشكال والتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة، والبعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمدا، والتى تحمل الإثارة الجنسية، سواء قولاً أو تجسيداً كما تضمنت المعايير تجنب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات التى تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطى.