"إزالة العقارات المخالفة على أملاك الدولة وحريق الوراق".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد تطهير وتعقيم وحدات تراخيص السيارات خلال الأيام الماضية وأثناء توقفها عن العمل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة منشآتها لحماية صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها، تعود الوحدات لتباشر عملها بدءا من يوم أمس الأحد.

الثالثة والنصف فجر الخميس الماضي، تجمع أفراد طاقم إطفاء النوبتجية المسائية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة -بمنطقة بين السرايات- استعدادا لأداء صلاة الفجر في طقوس معتادة لأفراد الإدارة الخدمية إلا أن جرس إنذار دوت أصداؤه تغير معه السيناريو المعد سلفا.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات .

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة قلدوا عملات نقدية وروجوها على عملائهم وبحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مقلدة.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، والرواد مصطفى نبيل وأبوزيد عاصم وجلال مطاوع وكريم الجمل، ضباط مباحث القسم، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 8 ورقات مالية فئة مئة جنيه بإجمالى 800 جنيه "مقلدين" واعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل - مقيم بدائرة القسم مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات .

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة البحيرة، لحيازته (15 ألف قطعة جوانتي) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (3000 قطعة كمامة) بقصد رفع أسعارها.

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوي بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير؛ اعتباراً من الساعة السابعة مساءً غدا الثلاثاء ولمدة شهرين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف الذي شهده ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء"، لجلسة 24 يونيو.