عزل ٢٥ صيادًا وتسجيل ٩ إصابات جديدة بكورونا في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

استقبل مركز التأهيل المدني في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، 25 صيادًا من برج رشيد لقضاء فترة عزل، عقب عودتهم على متن مركب، من رحلة صيد بالسواحل الليبية.

جرى الكشف على الصيادين بمعرفة فريق طبى من مستشفى رشيد العام، ولم تظهر عليهم أعراض مرضية، بينما تقرر حجزهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا.

من ناحية أخرى، سجلت محافظة البحيرة اليوم ٩ حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مراكز كفر الدوار والرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وجرى تحويل الحالات لمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار.