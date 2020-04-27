​رئيس الحجر الزراعي يكشف حقيقة استعانة مصر باسم بلد أفريقي لتصدير منتجاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما أثير في إحدى الدول العربية، حول إرسال مصر صادرتها الزراعية تحت اسم دول أفريقية، شيئ يدعو للسخرية.

وأضاف العطار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أحد الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان أشاعت أن مصر تصدر منتجاتها تحت غطاء دول أفريقية أخرى، لأن مصر تروي هذه المنتجات بمياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الأولى في العالم في تصدير محصول البرتقال وفي الموالح بوجه عام، وتصدر لكافة دول أوروبا وتحت شعار صنع في مصر، فكيف نستعين باسم دولة أخرى؟.

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وأضاف أن مادفع هؤلاء إلى هذه الشائعات هو نجاح عدة دول عربية إجراءات تخفيف شروط التصدير، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تدفع بزيادة الصادرات الزراعية المصرية لدولة الكويت الشقيقة؛ مما دفع هؤلاء للجنون وتصدير الشائعات.

وتابع العطار: "مصر لديها أقوى منظومة صحة نباتية في أفريقيا، وصدرنا حتى الآن رغم صعوبات فيروس كورونا مايقرب من 2.2 مليون طن خلال 3 أشهر فقط، والعام الماضي صدرنا ما بقرب من 5.1 مليون طن صادرات زراعية".

وأشار رئيس الحجر الزراعي: "لا نلتفت لمثل هذه الشائعات، لكنها كثرت وتضاعفت في الآونة الأخيرة، عندما تكرر سؤال هل تلجأ مصر للاستعانة بشعار دولة أخرى".