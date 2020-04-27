هندي يخدع السلطات ويخترق حجر كورونا بطريقة ماكرة

تمكن مواطن هندي من خداع السلطات وتجاوز الحظر المفروض على التنقلات بين مدن ومقاطعات البلاد والعودة إلى مدينته، حيث علق في منطقة عشوائيات خاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
وخضع الموظف في مطار مومباي الدولي بريم مورتي بانداي، للحجر في منطقة عشوائية بالمدينة بعد أن مددت السلطات إجراءات العزل العام في البلاد حتى 3 مايو القادم.
وهكذا علق بانداي وهو ينحدر من مدينة براياهراجا الواقعة على
واخترع الرجل طريقة ماكرة للالتفاف على حظر التنقل، وقال لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "عندما لاحظت أن معدل الإصابة بالفيروس ينمو في دهارافي بسرعة تنذر بالخطر، أصبحمن الصعب علي البقاء هناك. لذلك، قررت العودة إلى مسقط رأسي رغم القيود المفروضة على السفر. وأدركت أنه سيسمح لي بدخول المدينة إن كنت تاجر فواكه أو خضروات"، حيث أن حظر التنقل بين المدن لا يشمل نقل الخضار والفواكه لأنها مصنفة ضمن فئة السلع الأساسية.
وللتأكد من مدى نجاعة فرضيته، اشترى بانداي شحنة من البطيخ ليبيعها لاحقا بنجاح في مومباي.
ومن ثم اشترى أكثر من 25 طنا من البصل واستأجر شاحنة، وفي اليوم نفسه توجه بالشاحنة إلى مدينته، فنجحت خطته واستطاع الوصول إلى منزله.
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