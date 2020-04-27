الإمارات: تسجيل 6 وفيات و490 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 وفيات، و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و112 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموقعروسيا اليوم.
وأعلنت أنه تم إجراء 29984 فحصا جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 10839 منذ بدء تفشي الوباء.
وسجلت الصحة الإماراتية 112 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 2090، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 8667.
كما أفادت الوزارة بوفاة 6 أشخاص، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 82.
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