أكدت منظمة الصحة العالمية أن تطور المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا أمر ممكن، مشددة على أن درجة فعالية المناعة الجديدة غير واضحة حتى الآن وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "كشفنا أن المصابين تتطور لديهم أجسام مضادة بعد
وأضافت: "لذلك لا يمكننا القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى تطور المناعة ومع ذلك نتوقع أن يحصل الأشخاصالذين تعافوا على مستوى معين من الحماية. لكننا لا نعرف الآن مدى قوة هذه الحماية، وهل يتم تطويرها لدى جميع المصابين وما مدة استمرارها".
وتابعت: "بعد مرور 4 أشهر من بدء الجائحة، لا نستطيع القول إن وجود الأجسام المضادة يشير إلى المناعة".
وأضافت: "تأكيدنا أنه لا توجد حاليا أدلة في هذا المجال لا يشير إلى أن تطوير المناعة لا يحدث، بل يشير ببساطة إلى أن هذه الدراسات لم يتم إجراؤها بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية تطور المناعة لدى المتعافين من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.