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كورونا يدفع الولايات المتحدة لحافة أزمة لحوم خطيرة

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كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن إغلاق المصانع الكبرى في الولايات المتحدة، يجعلها على حافة أزمة خطيرة، تتمثل في نقص اللحوم، في ظل انتشار فيروس المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

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وحسب الوكالة، فإن "زهاء ثلث مخزون اللحوم اختفى في

أمريكا، كما أغلق أول مصانع للدواجن الكبيرة يوم الجمعة الماضي".

وأضاف التقرير، أن "ذلك يأتي بالتزامن مع تحذير الخبراء من أن النقص سيشكل أزمة كبرى خلال أسابيع قليلة، لاسيما مع إغلاق مصانع

كبرى في البرازيل، التي تعد المورد الأول للدجاج ولحم البقر في العالم".

وأضافت الوكالة، أن "هناك مصانع أخرى كانت تعتمد عليها الولايات المتحدة، في كندا وكولومبيا"، مشيرة إلى أن التسارع المذهل في تعطل الإمدادات يثير الآن أسئلة حول النقص العالمي، خاصة أن الولايات المتحدة والبرازيل تشغلان نحو 65% من تجارة اللحوم العالمية.

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