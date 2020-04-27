أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، توقيف 402 شخص كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس لها من الصحة واستفزازية» بشأن فيروس كورونا المستجد ّ. وقال مسؤول في الوزارة إنّ بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات. وذكرت الوزارة «في الأيام الـ 42 الماضية، أنه تم تحليل 6362 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تأكيد 855 مشتبها بهم، بينما تم القبض على 402».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 400 موقوف في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.