كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما تجاوزت عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بفيروس كورونا بداية فبراير، هي البلد الأكثر تضررا سواء لجهة الوفيات أو الإصابات، مع 54 ألفا و877 وفاة.