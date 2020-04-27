كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما تجاوزت عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بفيروس كورونا بداية فبراير، هي البلد الأكثر تضررا سواء لجهة الوفيات أو الإصابات، مع 54 ألفا و877 وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,048 مليون إصابة، بينهم أكثر من 210 ألف حالة وفاة، وأكثر من 917 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.