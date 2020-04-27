كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الإثنين، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة تقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
كما أعلن "حفتر" إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب، لافتاً إلى أن الجيش سيعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب.
وقال حفتر: إن "حماية حقوق الشعب الليبي ستكون من أولويات الجيش، الذي سيكون رهن إشارة الشعب"، مضيفاً "نقبل تفويض الشعب الليبي لإرداتنا، نحن بدورنا سنستكمل مسيرة النصر وتحرير البلاد من الإرهاب".
وشدد على أنه "رغم ثقل الأمانة نعلن قبولنا لإرادة الشعب و قبول تفويضه لنا في الدفاع عن حقوقه".
وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية.