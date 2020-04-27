كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الإثنين، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة تقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أعلن "حفتر" إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب، لافتاً إلى أن الجيش سيعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب.

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