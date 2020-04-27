كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "البيت الأبيض" يعلن إلغاء مؤتمر آخر تطورات جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنها الغى المؤتمر الصحفي اليومي المعتاد حول آخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وكثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تغريداته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والتي يهاجم فيها وسائل الإعلام.
وعلى إثر استيائه من الجدل، الذي أثارته تصريحاته يوم الخميس الماضي، حول احتمال استخدام المطهرات في علاج فيروس كورونا، لفت "ترامب" إلى أنه لن يحضر المؤتمر الصحفي اليومي، مؤكداً على أن الأمر "لا يستحق الوقت والجهد".
كما انتقد المدن والولايات الأمريكية، التي تسعى للحصول على مساعدات اتحادية لتعويض الخسائر الفادحة التي منيت بها جراء كورونا، واتهمها بأنها "سيئة الإدارة".
وقال في تغريدة على تويتر: "لماذا يجب على الناس ودافعي الضرائب في أمريكا إنقاذ الولايات ذات الإدارات الضعيفة (مثل إيلينوي، على سبيل المثال) والمدن، التي يديرها الديمقراطيون في جميع الحالات، في حين أن معظم الولايات الأخرى لا تبحث عن مساعدة الإنقاذ؟ أنا منفتح على مناقشة أي شيء، لكني أتساءل فقط؟"
كما كثف ترامب هجماته الحادة على الإعلام خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي وقت سابق من صابح اليوم، قال: إن "أخبار زائفة، عدو الشعب!"، مضيفاً "لم يوجد في تاريخ بلدنا إعلام شرير ومعاد أكثر مما يوجد اليوم، حتى في خضمّ طوارئ وطنية لمواجهة عدو خفي".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.