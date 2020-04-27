كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "البيت الأبيض" يعلن إلغاء مؤتمر آخر تطورات جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنها الغى المؤتمر الصحفي اليومي المعتاد حول آخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وكثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تغريداته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والتي يهاجم فيها وسائل الإعلام.

وعلى إثر استيائه من الجدل، الذي أثارته تصريحاته يوم الخميس الماضي، حول احتمال استخدام المطهرات في علاج فيروس كورونا، لفت "ترامب" إلى أنه لن يحضر المؤتمر الصحفي اليومي، مؤكداً على أن الأمر "لا يستحق الوقت والجهد".

كما انتقد المدن والولايات الأمريكية، التي تسعى للحصول على مساعدات اتحادية لتعويض الخسائر الفادحة التي منيت بها جراء كورونا، واتهمها بأنها "سيئة الإدارة".

وقال في تغريدة على تويتر: "لماذا يجب على الناس ودافعي الضرائب في أمريكا إنقاذ الولايات ذات الإدارات الضعيفة (مثل إيلينوي، على سبيل المثال) والمدن، التي يديرها الديمقراطيون في جميع الحالات، في حين أن معظم الولايات الأخرى لا تبحث عن مساعدة الإنقاذ؟ أنا منفتح على مناقشة أي شيء، لكني أتساءل فقط؟"

كما كثف ترامب هجماته الحادة على الإعلام خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وفي وقت سابق من صابح اليوم، قال: إن "أخبار زائفة، عدو الشعب!"، مضيفاً "لم يوجد في تاريخ بلدنا إعلام شرير ومعاد أكثر مما يوجد اليوم، حتى في خضمّ طوارئ وطنية لمواجهة عدو خفي".