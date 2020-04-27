كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة السورية تعلن تعافي خمس حالات جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية السورية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد المشبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد إلى 19 حالة، موضحة أن "خمسة من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء".

وكانت السلطات الصحية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، شفاء ثلاث حالات، وتسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى اليوم 43 إصابة، شفي منها 19، وتوفي ثلاث.