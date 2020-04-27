كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تستقبل فريق طبي صيني للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير الكويتي لدى الصين سميح جوهر حيات، اليوم الإثنين، بأن بلاده استقبلت فريقاً طبياً من الصين متخصص في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، وذلك في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال حيات: إن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن الفريق الصيني مكون من متخصصين في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي.

كما أعرب عن شكره للحكومة الصينية؛ بسبب تقديمها الدعم الأساسي وغير المحدود لدول العالم، وخاصة الكويت، لاحتواء ومكافحة جائحة كورونا وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة والوقاية.

وبحسب آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت فقد سجلت 3288 إصابة مؤكدة و21 وفاة، بينما تم تسجيل 1012 حالة شفاء تام.

Advertisements