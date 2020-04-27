4 إصابات حرجة في حادث طرق بنابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجراح بالغة الخطورة، مساء الإثنين، جراء حادث طرق في منطقة زيتا جماعين، قرب نابلس بالضفة الغربية.

ووفقًا لمصادر طبيّة، فإنّ 2 من المصابين خضعا لعملية إنعاش قلبي، بينما بُترت ساق أحد ركّاب السيارة.

ونقل المصابون إلى مشفى نابلس لتلقّي العلاج.

ومن غير الواضح إن كان حادث الطرق بين سيارتين أو حادث طرق ذاتيا.