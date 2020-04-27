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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بويسكونسن الأمريكية والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمنزل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، كما أكدت اعتقال المنفذ.
ولم يتم ذكر مزيد من التفاصيل حول دوافع الحادث، وفي فبراير/شباط الماضي، قتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل أحد المصانع بالولاية.
ووصفت التقارير المسلح آنذاك بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة، بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.
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