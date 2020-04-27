البرهان وبومبيو يناقشان هاتفيا رفع السودان من قائمة الإرهاب

الإثنين 27 أبريل 2020

أعلن المجلس السيادي الانتقالي السوداني، الإثنين، مناقشته مع الإدارة الأمريكية ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب المساعدات في مجابهة جائحة الكورونا.



وذكر بيان من المجلس السيادي أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وأشار إلي أن بومبيو في اتصاله الهاتفي ناقش مع البرهان ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك المساعدات الأمريكية للسودان، وموقف الخرطوم من مشروع القرار المتوقع من مجلس الأمن الدولي.

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كما بحث الجانبان التعاون الأمني بين البلدين بالإضافة إلي الفترة الانتقالية والدعم المطلوب لها.

والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذاً آمناً لزعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن، لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن تحسناً تدريجياً للعلاقات مع السودان. وقالت إن الوضع يتحسن بشأن ملف الإرهاب، وصولاً إلى رفعها في 2017 حظراً اقتصادياً استمر 20 عاماً.

ومنذ الإطاحة في أبريل/نيسان الماضي بالرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، هناك محاولات حثيثة لإزالة السودان من القائمة السوداء.

وبالنسبة للمسؤولين السودانيين، الذين يعتبرون كسب رضا واشنطن ضرورياً للنمو الاقتصادي، فإن شطب الخرطوم من القائمة يعتبر غاية في الأهمية.