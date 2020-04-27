شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» في باكستان إلى 13915 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 13915 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية بأن عدد الوَفَيَات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 292 حالة، وتماثلت للشفاء 3029 حالة، بينما لا تزال 10018 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأضافت أنه من إجمالي الحالات المؤكدة في باكستان توجد 5526 حالة في إقليم البنجاب، و4996 حالة في إقليم السند، و1984 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و781 حالة في إقليم بلوشستان و318 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و65 حالة في إقليم كشمير و245 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.