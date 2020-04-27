شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعين بفريق طبي صيني لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، أن فريقًا طبيًا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة سيصل البلاد، اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19".

وقال السفير حيات، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية آخر المستجدات حول فيروس "كورونا"، وسبل مكافحته والحد من انتشاره.

وأوضح أن الفريق الصيني متخصص في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي.