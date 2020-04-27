الجيش العراقي : بدء مفاوضات الانسحاب الأميركي في يونيو

بغداد ـ وكالات: أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن العراق والولايات المتحدة الأميركية سيبحثان في مفاوضات ستعقد في يونيو المقبل وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من العراق. وقال اللواء خلف، في تصريحات مع صحيفة الصباح العراقية، إن “قرار إجراء المفاوضات يأتي استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأميركية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأميركي وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في أطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب”. وأضاف أن “الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي، كانت إيجابية وتضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها بين الجانبين بشكل مفصل”، مؤكدا أن “العراق سيبحث انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي”. وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن “الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات إيجابية”.

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