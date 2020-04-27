نائبة تنفي ما نسب لها بشأن تنازل الكرد عن دعم فؤاد حسين للمالية

نفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الاثنين، ما نسب لها بشأن تنازل القوى الكردستانية عن دعم فؤاد حسين لوزارة المالية، فيما اشار الى ان الحزب فوض الكاظمي باختيار كابينته بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

وقالت الدليمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريح نسب لي بشأن تنازل القوى الكردستانية عن دعم فؤاد حسين لموقع وزير المالية، عار عن الصحة"، مبينا ان "القوى السياسية الشيعية سوف لن تتوصل الى نتائج إيجابية بشأن الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

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واضافت ان "حالة الانسداد السياسي التي تعيشها هذه القوى بسبب الصراع على الكابينة الوزارية قد تطيح بالكاظمي كما حصل مع علاوي والزرفي بسبب الخلاف الشيعي – الشيعي".

وتابعت الدليمي "اننا فوضنا الكاظمي باختيار كابينته بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي مع مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية وتقديم برنامج حكومي يرضي تطلعات الشارع"، لافتة الى ان "الأزمات الصحية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها البلاد تتطلب تغليب المصلحة الوطنية ومغادرة فكرة إدارة الصراع التي تتبناها بعض الكتل السياسية لغرض أن تعلق فشلها على الآخرين".