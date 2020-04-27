بكيزة وزغلول.. حفيدتا هيفاء وهبي تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي

خطفت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الأنظار إليهما خلال شهر رمضان، وذلك عبر صور ومقاطع مصورة طريفة لهما.
وحرصت فياض على توجيه تحية كبيرة للفنانة إسعاد يونس.
ونشرت ابنة هيفاء وهبي كذلك مقطعا مصورا لابنتها الكبرى وهي تؤدي مشهدا تمثيليا تجسد فيه شخصية "مدام بكيزة"، وتطلب سوشي من أحد المطاعم.
بينما أشعلت الابنة الصغرى الحساب في نفس المقطع المصور وهي تؤدي دور "زغلول" وتطلب طعاما من المطعم، ولكن عندما علمت أن قيمته باهظة طلبت الحصول على الثوم فقط، قبل أن ترقص على أغاني مهرجانات شعبية مصرية.
وحقق المقطع المصور أكثر من 80 ألف مشاهدة.
يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، الذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.
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