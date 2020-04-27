مغادرة ستة أشخاص ملامسين لمصابين بكورونا من الحجر الصحي في كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، مُغادرة ستة أشخاص مُلامسين لمُصابين بفيروس كُورونا من الحجر الصحي.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "مُغادرة ( 6 ) أشخاص مُلامسين لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي، في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة".
وأضافت الدائرة، أن "ذلك تم بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، والمتبقي ( 25 ) شخصاً".
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