شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بويسكونسن الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمنزل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، كما أكدت اعتقال المنفذ.

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ولم يتم ذكر مزيد من التفاصيل حول دوافع الحادث، وفي فبراير/شباط الماضي، قتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل أحد المصانع بالولاية.

ووصفت التقارير المسلح آنذاك بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة، بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.