شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروج منظومة الكهرباء في عدن للمرة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 خرجت منظومة الكهرباء في العاصمة عدن، مساء اليوم الإثنين، للمرة الثانية، بعد أقل من ساعة من إصلاحها وبدء تشغيلها .

Advertisements وافادت مصادر عاملة في المؤسسة العامة للكهرباء، ان المنظومة خرجت عصر الإثنين، ولكنها سرعان ما خرجت مرة أخرى عقب إصلاحها وإعادة تشغيلها . وذكرت المصادر، أن هناك جهود تبذل حالياً لإعادة تشغيل المنظومة وإعادة الكهرباء إلى المدينة التي تعيش حالياً ظلاماً دامساً .

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