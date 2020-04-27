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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 333 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا والإجمالي 26977 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الإثنين، تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1739 إصابة، وهو الأدنى منذ 10 مارس/آذار.
وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور المرض في 21 فبراير/شباط بلغ حتى الآن 26977، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 199414، وهو ثالث أعلى عدد عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
ويقبع 1956 شخصا في العناية المركزة الإثنين مقارنة بـ2009 الأحد، بينما تم الإعلان عن شفاء 66624، مقارنة بـ64928 في اليوم السابق.
وقالت الوكالة إنه تم اختبار ما مجموعه 1.237 مليون شخص للكشف عن الفيروس، ارتفاعا من 1.211 مليون الأحد، من بين حوالي 60 مليون نسمة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن الأحد أن إيطاليا سترفع اعتبارا من 4 مايو/أيار تدريجيا حظرها المفروض منذ حوالي 7 أسابيع في محاولة لاحتواء الوباء
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