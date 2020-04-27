وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة موثرة الي اللواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وكتب تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي تويتر :“لا تنسوه من الدعاء … رحمك الله … لازلت أغلط وأتصل على رقمك بالخطأ”.

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كانت هذه تفاصيل خبر «لازلت أغلط وأتصل على رقمك بالخطأ» .. تركي آل شيخ يوجه رسالة حزينة للراحل «الحارس الشخصي للعاهل السعودي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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