منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان: لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه اهلنا في المخيمات

أعلنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان انها "خلال الزيارة التي قامت بها لمخيم الجليل، وعلى لسان أمين سرها فتحي ابو العردات، حملت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" مسؤولية توفير كل ما يتطلب من الإجراءات والإمكانات لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا" من ابناء شعبنا في مخيم الجليل، باعبتارها المسؤولة عن توفير وتقديم الرعاية والإغاثة والتشغيل الى اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن اللجوء بما فيها لبنان، وأن المنظمة لم تغير في موقفها في ما يتعلق بمسؤوليات "الاونروا" وواجباتها تجاه أهلنا على رغم تفهمها للازمة المالية التي تمر بها بسبب حجب الولايات المتحدة الاميركية المساعدات المالية التي كانت تقدمها لها،ارضاء للعدو الصهيوني من اجل إنهاءها في سياق مشروعه التصفوي الذي يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة".
وشددت المنظمة على انها لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه اهلنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
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