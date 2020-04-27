دوريات لمكتب أمن الدولة على محال الصيرفة في الكورة

نفذ جهاز ​امن الدولة​ - مكتب ​الكورة​، دوريات على محال الصيرفة في قضاء الكورة وذلك لمراقبة مدى تقيد الصيارفة بتعميم ​مصرف لبنان​ الجديد الذي حدد سعر صرف ​الدولار​ ب3200 ليرة لبنانية حيث كان واضحا التزام جميع المحال بهذا التعميم. وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن، في بيان، أنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.

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