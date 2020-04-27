الصحة السودانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية وزارة الصحة السودانية تسجيل 38 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 275 حالة. ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا كورونا الإجمالي إلى 22 حالة وفاة. وفي سياق متصل، جددت أسر معتقلي رموز نظام الرئيس السوداني السابق ​عمر البشير​، في وقت سابق، مطالبتها بإطلاق سراح ذويها وإيداعهم الحجر المنزلي الإجباري، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، في ظل الإجراءات الممثلة التي تتخذها السلطات حول العالم منعًا لتفشي كورونا داخل السجون.

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