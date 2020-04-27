الرئيس البولندي يوقع عقد شراء مقاتلات إف 35 الأميركية

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حيان نيوف من وارسو: وقع الرئيس البولندي أندريه دودا عقد شراء طائرات إف 35 الأميركية، معتبرا أنه يوم بالغ الأهمية للطيران العسكري البولندي ولأمن الجمهورية البولندية.

وأشار الرئيس دودا في خطابه أثناء توقيعه عقد شراء طائرات إف 35 إلى مزاياها القتالية والتقنية قائلا "إنه يوم مهم للغاية للطيران العسكري البولندي ولكن - والذي أود أن أؤكده كثيرًا - هو يوم مهم من أجل سلامة كامل إقليمنا في أوروبا."

وكان وزير الدفاع البولندي وقع يوم 31 يناير 2020 عقدًا مع الجانب الأميركي لشراء 32 طائرة إف 35 بقيمة 4.6 مليار دولار، لتنضم إلى سلاح الجو البولندي بين 2024-2030.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن سلاح الجو سيكون قادرا - بعد امتلاك إف 35 - على الاستطلاع "خلف قوات العدو وتدمير الدفاع الجوي المضاد للطائرات"، مشيرة إلى أن إف 35 ستحل مكان مقاتلات ميغ 29 الروسية المستخدمة في سلاح الجو البولندي.

وذكر الإعلام البولندي أيضا أن أكبر منافس لطائرة إف 35 الأميركية مقاتلات تشنغدو الصينية بالإضافة إلى سوخوي 57 الروسية.

