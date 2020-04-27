الجمهور البريطاني يستجوب الوزراء مباشرة

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نصر المجالي: نحو مزيد من الشفافية والمكاشفة في الحكومة البريطانية، وعلى نحو غير مسبوق، كشف النقاب، اليوم الإثنين، عن السماح للأفراد العاديين باستجواب وزراء الحكومة في المؤتمر الصحفي اليومي المتلفز حول الاستجابة لفيروس كورونا.

وبموجب القرار الخاص بذلك من 10 داونينغ ستريت، فإنه سيسمح لأي ناخب عادي المشاركة بتوجيه سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد عادة الساعة الخامسة مساء كل يوم في 10 داونينغ ستريت، ليتم عرضه وزير أو خبير علمي من المشاركين في المؤتمر.

ويمكن إرسال الأسئلة عبر موقع الحكومة الالكتروني gov.uk فورا حيث ستبدأ عملية اختيار شخص واحد كل يوم لعرض سؤال على أحد الأشخاص الذين يشاركون عادةً في الإحاطة حول الاستجابة الحكومية للفيروس، وعادة ما يكون المشاركون وزيرا وخبيرين.

وسيكون لدى الأفراد خيار تسجيل أسئلتهم كرسالة فيديو ستظهر على شاشة التلفزيون. ولكن من لا يريدون ذلك، يمكنهم طلب ذلك نيابة عنهم أثناء البرنامج.

وشدد 10 داونينغ ستريت في حديثه عن مشاركة الافراد بتوجيه الأسئلة، على أن الوزير الذي يحضر المؤتمر الصحفي، والذي قد يكون في بعض الأيام رئيس الوزراء بوريس جونس عاد الآن لممارسة مهامه بعد تعافيه من الفيروس، لن يتم إبلاغه بفحوى السؤال قبل طرحه.

وفي تأكيد لضمان الاستقلال في توجيه الأسئلة، ستتم معالجة عملية اختيار السؤال من قبل شركة الاستطلاع YouGov. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحافيين اليوم: "إن فيروس كورونا هو أكبر أزمة صحية يواجهها الجمهور البريطاني منذ جيل، لذا من الصواب تماما أن تتاح للجمهور الفرصة لطرح أسئلتهم حول الفيروس والإجراءات التي اتخذناها مباشرة للحكومة وخبرائها".

وأضاف المتحدث: "نحن نعلم أن الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة يقدمون تضحيات كبيرة كل يوم من أجل البقاء في المنزل وحماية هيئة الخدمات الصحية NHS، ونحن ندرك الاضطراب الهائل الذي يعاني منه في حياتهم ووظائفهم وأعمالهم".

وقال: سيتم اختيار السؤال المحدد ظهر كل يوم ويتم إبلاغ الفائز بحلول الساعة 3 بعد الظهر، قبل ساعتين من موعد المؤتمر الصحفي المعتاد "وسيتم منح صاحب السؤال بعد ذلك خيار إما تصوير أنفسهم خلال طرحهم للسؤال، مع اللقطات التي تم عرضها خلال المؤتمر الصحفي، أو قراءة سؤالهم خلال المؤتمر الصحفي، ويمكن لأي شخص فوق سن 18 عامًا استخدام نموذج عبر الإنترنت لإرسال سؤالهم للنظر فيه".

ويأتي قرار مشاركة الجمهور بتوجيه أسئلة خلال المؤتمر الصحفي بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي أن أكثر من ثلثي الأشخاص يعتقدون أن الصحافيين لم يقوموا بعمل جيد في محاسبة الوزراء.

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وسأل الاستطلاع الذي أجرته Press Gazette: "هل تعتقد أن الصحافيين قاموا بعمل جيد في محاسبة الحكومة خلال جلسات الإحاطة الصحفية اليومية UK Covid-19؟"

ومن بين 1020 مستجيبًا للاستطلاع ما بين 14 و 21 أبريل ، قال حوالي 302 أو 30 في المائة "نعم" ، بينما قال 718 أو 70 في المائة "لا".

ومن المرجح أن تكون غالبية المجيبين من الصحافيين أو غيرهم ممن يعملون في صناعة الأخبار، والتي تشكل القراء السائدين للصحافة الصحفية.

يذكر أن الصحافيين كانوا يحضرون شخصيا للمؤتمر الصحفي حول الاستجابة الحكومية لفيروس كورونا، في 10 داونينغ ستريت في لندن، لكن تدابير التباعد الاجتماعي أجبرتهم بدلاً من ذلك على الظهور عبر رابط الفيديو منذ أن تم إغلاق البلاد في 23 مارس.

وكانت هناك انتقادات من بعض الجهات بأن الصحافيين كرروا نفس الأسئلة التي طرحها آخرون أو فشلوا في الحصول على رد مناسب بشأن القضايا الرئيسية.

وزعم آخرون أن الصحافيين مهووسون بقضية واحدة أو يحاولون تحديد من المسؤول عن القرارات في وقت يرى فيه البعض أن هذا غير ضروري التركيز عليه في المؤتمر الصحفي.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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